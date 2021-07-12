Суд запретил двум финским болельщикам посещать соревнования в России в течение года

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга в понедельник вынес решение по делу двух болельщиков сборной Финляндии — Никласа Юха Алексантери Линдстрема и Миро Эйнара Микаэля Липсанена. Об этом сообщает telegram-канал Baza.

Оба мужчины были задержаны на «Газпром Арене» 21 июня во время матча третьего тура группового раунда чемпионата Европы-2020 с Бельгией за оскорбительное отношение к болельщикам команды соперника.

Как описано в материалах дела, стюарды неоднократно просили финских фанатов прекратить показывать средний палец, но они на замечания не реагировали. В итоге, на Линдстрема и Липсанена были составлены протоколы, после чего их отпустили. Сегодня же суд рассмотрел их дело и оштрафовал каждого на пять тысяч рублей каждого. Кроме того, в течение года им запрещено посещать соревнования, проходящие на территории России.

Сборная Финляндии играла на Евро в одной группе со сборной России. Финны сумели обыграть в первом туре Данию (1:0), затем проиграли российской команде (0:1), после чего уступили Бельгии со счетом 0:2. Команда заняла третье место в группе с тремя очками. но из-за плохой разницы забитых и пропущенных не попала в плей-офф. Для Финляндии это было первое участие в крупном турнире.

Матчи с Россией и Бельгией Финляндия проводила в Санкт-Петербурге.

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