Василевский, Кучеров и Сергачев станцевали под «Руки Вверх!» на чемпионском параде «Тампы»

12 июля проходит праздничный парад на катерах по реке Хилсборо. Российские игроки «молний» — Андрей Василевский, Никита Кучеров и Михаил Сергачев — станцевали под песню группы «Руки Вверх!».

Видео можно посмотреть в telegram-канале «Хоккей без зрителей».

Василевский взял с собой на мероприятие приз самому ценному игроку плей-офф — «Конн Смайт Трофи». 26-летний вратарь надел трофей себе на голову, что попало на кадры трансляции мероприятия.

«Тампа-Бэй» выиграла второй Кубок Стэнли подряд. Подопечные Джона Купера в финальной серии обыграли «Монреаль» (4:1 в серии). Никита Кучеров стал лучшим бомбардиром плей-офф (32 очка), а Андрей Василевский был признан самым ценным игроком плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2020/21, получив «Конн-Смайт трофи».

Для «Тампы» этот Кубок Стэнли стал третьим в истории клуба. Команда завоевывала трофей в 2004, 2020 и 2021 годах

Ранее сообщалось, что Василевский надел себе на голову приз MVP плей-офф на чемпионском параде «Тампы».