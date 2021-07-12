Семин оценил финал Евро-2020

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин высказался о финальном матче чемпионата Европы — 2020 между командами Италии и Англии.

Специалист заявил, что ему понравилась встреча, а обе сборные продемонстрировали равную игру.

«Все могло повернуться в другую сторону. И Англия, и Италия придерживались своей тактики. Англия достигла своего результата исходя из своих сил и возможностей. Матч был очень сильным.

Так получилось, что тренер сборной Англии не угадал с заменами. Повторюсь, что оба соперника были достойны друг друга. Это победа всей команды, а не только тренера», — цитирует Семина «Спорт-Экспресс».

Финальная встреча между сборными Англии и Италии, прошедшая 11 июля в Лондоне на стадионе «Уэмбли», завершилась победой «скудра адзурры» в серии послематчевых 11-метровых ударов — 1:1 (3:2). «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Для «скуадра адзурры» это вторая победа на континентальном первенстве. Прежде они становились победителями чемпионата Европы в 1968 году.

Ранее экс-тренер «Спартака» раскритиковал игру сборной Англии в финале Евро.