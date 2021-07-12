Спекулянты заработали около 500 млн рублей на продаже билетов Евро в Петербурге

Перекупщики смогли заработать почти 500 миллионов рублей на продаже билетов на матчи чемпионата Европы по футболу 2020 года, которые прошли на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает «Ъ».

По информации издания, на вторичный рынок попало около 10% выпущенных билетов, по которым впоследствии болельщики попали на матчи. Совокупная выручка спекулянтов составила 498 миллионов рублей.

Отмечается, что билеты на матч Бельгия — Россия, ставший самым посещаемым на «Газпром Арене», продавались с наценкой в 2-2,5 раза.

Напомним, что победителем континентального первенства стала сборная Италии, обыгравшая в послематчевой серии пенальти национальную команду Англии.

Российская сборная под руководством Станислава Черчесова заняла последнее место в группе В и досрочно покинула турнир.

Ранее сообщалось, что незабившие в послематчевой серии пенальти в рамках финала чемпионата Европы чернокожие игроки сборной Англии подверглись расовым оскорблениям в социальных сетях.