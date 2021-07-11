Фанаты сборной Англии напали на итальянских болельщиков перед финалом Евро

Фанаты сборной Англии по футболу напали на трех итальянских болельщиков перед стадионом «Уэмбли», где в 22.00 по московскому времени начнется финал Евро-2020, сообщает Get French Football News

Также англичане уже успели устроить потасовку с полицией, а некоторые прорвались на территорию стадиона без билетов.

Английская сборная заняла первое место в группе D после двух побед с минимальным счетом 1:0 в матчах с Чехией и Хорватией, а также нулевой ничьей с Шотландией. В первом раунде плей-офф Англия обыграла Германию (2:0), а в 1/4 финала разобралась со командой Украины (4:0).

Итальянцы на групповом этапе набрали девять очков в квартете A, обыграв Турцию (3:0), Швейцарию (3:0) и Уэльс (1:0). В 1/8 финала они в дополнительное время одержали победу над Австрией (2:1), а в следующем раунде оказались сильнее Бельгии (2:1).

Ранее владелец московского «Спартака» Леонид Федун признался, что он будет болеть за Италию в матче против Англии в финале Евро-2020.