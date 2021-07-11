Джокович обыграл Берреттини в финале Уимблдона

Сербский теннисист Новак Джокович одержал победу над итальянцем Маттео Берреттини в финале Уимблдона.

Встреча, которая продолжалась три часа 25 минут, завершилась со счетом 6:7 (4:7), 6:4, 6:4, 6:3.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию финального поединка.

Джокович стал двадцатикратным победителем турниров Большого шлема. Для Берреттини это был первый финал в карьере. Джокович закрепится на первом месте в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), а Берреттини займет восьмую строчку рейтинга.

Теннис. Уимблон. Финал

Новак Джокович (Сербия) — Маттео Берреттини (Италия) — 6:7 (4:7), 6:4, 6:4, 6:3.

Ранее сербский теннисист Новак Джокович заявил, что будет болеть за сборную Италии в финальном матче чемпионата Европы — 2020 с англичанами.

«Футбол и теннис, мама мия Италия, потрясающе. Может, Берреттини и нечего терять в поединке со мной, но сборной Италии есть, что терять, в матче с Англией. Надеюсь, оба матча пройдут прекрасно, а Италия победит только вечером», — заявил Новак Джокович.