В УЕФА рассмотрят расширение Евро до 32 команд

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рассмотрит расширение финальной части Евро с 24 до 32 команд, сообщает Associated Press.

Изменения должны быть приняты в 2023 году и вступят в силу с 2028 года. С 2016 года на чемпионатах Европы выступают 24 сборные, которые разбиты на шесть групп по четыре команды.

Если новый порядок будет принят, то, возможно, потребуется пересмотр или отмена квалификации.

11 июля пройдет финальный матч Евро-2020, в котором встретятся национальные команды Италии и Англии. Встреча начнется в 22.00 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет онлайн-трансляцию поединка.

Сборная России на Евро-2020 заняла последнее место в своей группе. Подопечные Черчесова потерпели поражения от Бельгии (0:3) и Дании (1:4), а также обыграли Финляндию (1:0).

Ранее экс-наставник сборной России по футболу Станислав Черчесов объяснил свое решение дать пресс-конференцию после провала на Евро-2020.