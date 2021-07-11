Порье рассказал о желании сломать Макгрегору вторую ногу

Американский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) высказался о поведении ирландца Конора Макгрегора после очного поединка, который состоялся в ночь на 11 июля.

«Он сидел на канвасе, показывал мне пальцами приставленный к виску пистолет, угрожал мне, говорил, что все равно убьет. Это отвратительно. Я бы сломал ему еще и вторую ногу», — передает слова Порье BT Sport.

Третий поединок между Макгрегором и Порье стал главным событием турнира UFC 264, который прошел в Лас-Вегасе на «Ти-Мобайл Арене». В первом раунде ирландец сломал ногу и не смог продолжить бой. Рефери зафиксировал победу американца техническим нокаутом.

Для Порье эта победа стала 28-й в 34 поединках. У Макгрегора теперь шесть поражений в 28 боях в профессиональной карьере в смешанных единоборствах.

Ранее российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Рамазан Эмеев поделился впечатлениями от боя между ирландцем Конором Макгрегором и американцем Дастином Порье.