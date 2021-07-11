Шлеменко объяснил, как Макгрегор получил перелом ноги в бою с Порье

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Шлеменко объяснил, как экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор мог получить перелом ноги в поединке против американца Дастина Порье.

«Ребята, подумайте, стоит ли бить лоу-кики. Сама по себе нога так не должна ломаться, когда на ней просто вкручиваешься. Думаю, вот что случилось: Макгрегор ударил сам, сломал ногу, однако перелом был без смещения, и он его не заметил в пылу борьбы.

А затем он напряг эту ногу, и произошло смещение, а вместе с ним и страшный перелом. Лодыжка просто повисла на коже. Это очень страшно», — цитирует Шлеменко Sport24.

Третий поединок между Макгрегором и Порье стал главным событием турнира UFC 264, который прошел в Лас-Вегасе на «Ти-Мобайл Арене». В первом раунде ирландец сломал ногу и не смог продолжить бой. Рефери зафиксировал победу американца техническим нокаутом.

Для Порье эта победа стала 28-й в 34 поединках. У Макгрегора теперь шесть поражений в 28 боях в профессиональной карьере в смешанных единоборствах.

Ранее Макгрегор опубликовал в Instagram пост после поражения от Порье.