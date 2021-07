Опубликованы судейские записки после первого раунда боя Макгрегор — Порье

Журналист Чисанга Малата опубликовал в Twitter судейские записки, сделанные после первого раунда поединка между экс-чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конором Макгрегором и американцем Дастином Порье.

Третий бой между бойцами стал главным событием турнира UFC 264, который прошел в Лас-Вегасе на «Ти-Мобайл Арене». В первом раунде Макгрегор сломал ногу и не смог продолжить бой. Рефери зафиксировал победу американца техническим нокаутом.

На момент остановки поединка все три судьи отдали предпочтение Порье — 10-9, 10-8, 10-8.

Для Порье эта победа стала 28-й в 34 поединках. У Макгрегора теперь шесть поражений в 28 боях в профессиональной карьере в смешанных единоборствах.

Ранее менеджер бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз оскорбил Макгрегора.

