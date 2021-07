Менеджер Хабиба оскорбил Макгрегора и поздравил Порье с победой

Менеджер бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз поздравил американца Дастина Порье с победой над экс-обладателем титулов в двух весовых категориях Конором Макгрегором, а также высказался об оскорблениях ирландца в адрес супруги соперника.

«Семью нельзя в это втягивать. Этот парень — кусок дерьма. Мои поздравления Порье. Хорошие вещи происходят с хорошими людьми», — написал Абдель-Азиз в Twitter.

Третий поединок между Макгрегором и Порье стал главным событием турнира UFC 264, который прошел в Лас-Вегасе на «Ти-Мобайл Арене». В первом раунде Макгрегор сломал ногу и не смог продолжить бой. Рефери зафиксировал победу американца техническим нокаутом.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Для Порье эта победа стала 28-й в 34 поединках. У Макгрегора теперь шесть поражений в 28 боях в профессиональной карьере в смешанных единоборствах.

Ранее глава UFC Дана Уайт раскритиковал Макгрегора за оскорбления в адрес жены Порье.

Family of limits this guy is a piece of shit congratulation @DustinPoirier Good things happen to good people