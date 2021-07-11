Порье назвал кармой перелом ноги Макгрегора

Американский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дастин Порье заявил, что сломал ногу ирландцу Конору Макгрегору во время поединка на турнире UFC 264.

«Ну и что он там болтал, кого в итоге унесут на носилках! Он в итоге на носилках — карма! Я его и в стойке пробивал. Я сломал его ногу, когда показал пальцем, — тогда она и сломалась. Ну, может, не полностью, но она треснула, и все», — приводит слова Порье Instagram-аккаунт UFC Russia.

Третий поединок между американцем и экс-чемпионом промоушена Макгрегором прошел в ночь на 11 июля в Лас-Вегасе и стал главным событием турнира UFC 264. В первом раунде ирландец сломал ногу и не смог продолжить бой. Рефери зафиксировал победу Порье техническим нокаутом.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Теперь у Макгрегора шесть поражений в 28 боях. Для Порье эта победа стала 28-й в 34 поединках. В очных противостояниях Порье вышел вперед — 2-1.

Ранее Макгрегор оскорбил жену Порье после поражения техническим нокаутом.