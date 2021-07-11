В Дании рассказали, как английские фанаты тянули женщин за волосы и плевали в детей

Болельщики сборной Дании рассказали о поведении английских фанатов во время полуфинала чемпионата Европы — 2020.

«Один фанат освистал нашего девятилетнего сына прямо ему в лицо. У него был нарисован датский флаг на лице, он носил шляпу викинга и датскую форму. Нам пришлось стереть румянец с его лица и прикрыть одежду, чтобы остановить насилие. Я абсолютно потрясен поведением некоторых английских фанатов, особенно по отношению к ребенку», — приводит слова Имаан Мэдсен, одного из болельщиков сборной Дании, The Guardian.

«У нас был датский флаг, и они пытались отобрать его у меня, но я вернула его и сказала: «Просто оставь его». Потом они начали тянуть меня за волосы, и я не могла поверить в происходящее. Это было довольно страшно», — сообщила Жанетт Йоргенсен

«В целом все это было очень пугающим, и нам казалось, что мы находимся в зоне боевых действий, и что лишь вопрос времени, когда кто-то нападет на нас. Мы видели, как английские фанаты плевали в детей», — рассказал Аллан Нильсен.

Напомним, сборная Англии обыграла датчан в полуфинале Евро-2020 (2:1 ДВ). В финале англичане встретятся со сборной Италии.

Ранее главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт порассуждал над влиянием истории своей страны на поведение английских болельщиков на чемпионате Европы — 2020.