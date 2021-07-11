Главный тренер англичан: в Англию уже не раз вторгались, но мы выстояли

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Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт порассуждал над влиянием истории своей страны на поведение английских болельщиков на чемпионате Европы — 2020.

«Для острова нашего размера мы оказываем невероятное влияние на мир. Мы должны сохранить это и действовать в положительном ключе. Есть исторические события, которыми мы должны гордиться. В нашей стране изобретали невероятные вещи. В Англию пытались вторгаться, и у нас хватало мужества, чтобы сдержать это. Нельзя отрицать, что тут есть связь с эмоциями против Германии на «Уэмбли». Я никогда не говорил об этом с игроками, но знаю, что это – часть той истории», – передает слова Саутгейта Associated Press.

Английская сборная заняла первое место в группе D после двух побед с минимальным счетом 1:0 в матчах с Чехией и Хорватией, а также нулевой ничьей с Шотландией. В первом раунде плей-офф Англия обыграла Германию (2:0), а в 1/4 финала разобралась со командой Украины (4:0). В полуфинале англичане обыграли сборную Дании в дополнительное время (2:1).

Ранее Гарет Саутгейт обратился к болельщикам национальной команды с просьбой не освистывать гимн Италии перед началом финального матча чемпионата Европы — 2020.