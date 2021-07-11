Семин — о поправках в Конституцию: не нравится — не голосуй

Экс-главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал о своем отношении к новой конституции Российской Федерации.

«Президент переписывает конституцию под себя? Ну это такой спорный момент. Почему для себя? Тебе не нравится эта ситуация, к примеру, а другому человеку нравится. Мне, например, эта ситуация нравится. Люди проголосовали. Значит, наверное, были основания для этого», — передает слова Семина Sports.ru.

Также Семин ответил на вопрос о том, что Владимир Путин с помощью конституции пытается дольше оставаться президентом России.

«Я не совсем с тобой согласен. Как это он продлевает? А ты не приходи и не голосуй. Тебе не нравится. А вот рядом человек сидит – он идет и голосует за. Я иду и голосую за. Значит, наверное, я вижу прогресс. Я вижу, что страна сильней становится. Поэтому я и голосую. Правильно? Там идет предложение, но мы же голосуем. Есть, естественно, люди, которым не нравится, а есть большинство, которым нравится», – сказал Семин.

Ранее полузащитник сборной России Денис Макаров прокомментировал увольнение Станислава Черчесова с поста главного тренера национальной команды.