Месси выиграл первый трофей в составе сборной Аргентины

Сборная Аргентины одержала победу в финальном матче Кубка Америки — 2021 против Бразилии (1:0). Кубок Америки стал первым трофеем Лионеля Месси в составе сборной Аргентины. До этого момента аргентинец трижды проигрывал в финале южноамериканского первенства (2007, 2015, 2016), а также завоевывал бронзу турнира в 2019 году. Также Месси является серебряным призером чемпионата мира — 2014. Тогда Аргентина в финальном матче с минимальным счетом уступила Германии (0:1).

На Кубке Америки — 2021 Месси забил в семи матчах четыре гола и разделил звание лучшего бомбардира турнира с колумбийцем Луисом Диасом.

Сборная Аргентины заняла первое место в группе A, набрав десять очков. Аргентинцы сыграли вничью с Чили (1:1), а также обыграли Уругвай (1:0), Парагвай (1:0) и Боливию (4:1). В 1/4 финала аргентинская команда обыграла Эквадор (3:0), а в полуфинальном матче одержали победу над Колумбией в серии пенальти (1:1, 3:2 пен.).

Ранее стало известно, что «Барселона» не получала права регистрировать новое соглашение с Лионелем Месси.