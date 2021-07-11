Роналдиньо назвал Неймара своим наследником

Бывший футболист «Барселоны» и сборной Бразилии Роналдиньо высказался о Неймаре перед стартом финального матча Кубка Америки — 2021 между Бразилией и Аргентиной.

«Вне всяких сомнений, Неймар является моим наследником. Он первый номер в сборной. Он продолжает оставаться смелым и при своем дриблинге», — передает слова Роналдиньо Goal.com.

Всего в карьере Роналдиньо сыграл 427 матчей, в которых забил 160 мячей. Неймар за 496 сыгранных игр успел отличиться уже 303 раза.

Сборная Бразилии сыграет в финале турнира с Аргентиной, победившей в полуфинале колумбийцев в серии пенальти. Финал пройдет 11 июля на стадионе «Маракана - Марио Филью» в бразильском Рио-де-Жанейро. Стартовый свисток прозвучит 3.00 мск.

Кубок Америки должны были принять Колумбия и Аргентина. В мае Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) лишила Колумбию права на проведение турнира из-за массовых протестов в стране. В конце месяца организация объявила, что Аргентина также не сможет принять матчи. Причиной стала пандемия коронавируса.

Ранее сборная Колумбии завоевала бронзовые награды Кубка Америки.