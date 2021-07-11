Наставник англичан попросил фанатов не освистывать гимн Италии в финале Евро-2020
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт обратился к болельщикам национальной команды с просьбой не освистывать гимн Италии перед началом финального матча чемпионата Европы — 2020.
«Для нас важно, чтобы болельщики проявили уважение к сопернику. Мы знаем, что когда играли за пределами Англии и кто-то освистывал наш гимн, то это лишь придавало нам дополнительные силы.
Свист не поможет нашей команде. Можно пытаться вывести соперника из себя по ходу матча, но также нужно проявить уважение», — цитирует Саутгейта Mirror.
Ранее болельщики сборной Англии освистали гимн Дании перед полуфинальным матчем чемпионата Европы — 2020.
Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени. Итальянцы выигрывали чемпионат Европы в 1968 году, обыграв Югославию, а англичане впервые вышли в финал турнира.
Турнир должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах континента, однако из-за пандемии коронавируса был перенесен на следующее лето.