Наставник англичан попросил фанатов не освистывать гимн Италии в финале Евро-2020

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт обратился к болельщикам национальной команды с просьбой не освистывать гимн Италии перед началом финального матча чемпионата Европы — 2020.

«Для нас важно, чтобы болельщики проявили уважение к сопернику. Мы знаем, что когда играли за пределами Англии и кто-то освистывал наш гимн, то это лишь придавало нам дополнительные силы.

Свист не поможет нашей команде. Можно пытаться вывести соперника из себя по ходу матча, но также нужно проявить уважение», — цитирует Саутгейта Mirror.

Ранее болельщики сборной Англии освистали гимн Дании перед полуфинальным матчем чемпионата Европы — 2020.

Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени. Итальянцы выигрывали чемпионат Европы в 1968 году, обыграв Югославию, а англичане впервые вышли в финал турнира.

Турнир должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах континента, однако из-за пандемии коронавируса был перенесен на следующее лето.