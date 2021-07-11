Полузащитник сборной России заявил, что не таит обиду на Черчесова

Полузащитник сборной России Денис Макаров высказался о своем пребывании в сборной России на чемпионате Европы — 2020. Футболист не получил игрового времени на турнире, но заявил, что и так получил хороший опыт.

«Я получил прекрасный опыт. Я видел футбол не с поля, но со скамейки. Для себя я сделал выводы. Понял над чем надо работать, куда двигаться. Нет никаких обид. Это футбол — надо двигаться вперед», — передает слова Макарова «Спорт-Экспресс».

Сборная России заняла последнее место в своей группе на Евро-2020. Подопечные Черчесова потерпели поражения от Бельгии (0:3) и Дании (1:4), а также обыграли Финляндию (1:0).

8 июля стало известно о том, что РФС расторг контракт с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым. Экс-наставник национальной команды отказался от компенсации в €5 млн, прописанных в его контракте в случае досрочного расторжения контракта, но добился того, что его помощники получат зарплату до конца года. Предположительно сменит Черчесова иностранный специалист.

Ранее Станислав Черчесов объяснил свое решение дать пресс-конференцию после провала на Евро-2020.