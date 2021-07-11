Теннисист Джокович будет поддерживать Италию в финале Евро-2020

Сербский теннисист Новак Джокович заявил, что будет болеть за сборную Италии в финальном матче чемпионата Европы — 2020 с англичанами. В финале Уимблдона Джокович проведет встречу против представителя Италии Маттео Берреттини.

«Футбол и теннис, мама мия Италия, потрясающе. Может, Берреттини и нечего терять в поединке со мной, но сборной Италии есть, что терять, в матче с Англией. Надеюсь, оба матча пройдут прекрасно, а Италия победит только вечером», — приводит слова Джоковича Football Italia.

Финал Евро-2020 состоится через несколько часов после окончания теннисного финала.

Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени. Итальянцы выигрывали чемпионат Европы в 1968 году, обыграв Югославию, а англичане впервые вышли в финал турнира.

Турнир должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах континента, однако из-за пандемии коронавируса был перенесен на следующее лето.

Ранее главный тренер сборной Италии Роберто Манчини рассказал, за счет чего его подопечные могут обыграть англичан в финальном матче чемпионата Европы — 2020.