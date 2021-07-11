Боец ММА Джонсон дал прогноз на бой между Макгрегором и Порье

Боец ММА Тони Джонсон, выступающий в российском промоушене АСА дал прогноз на предстоящий бой между Конором Макгрегором и Дастином Порье.

«Я ожидаю хороший бой. Старый Конор вернулся, но я полагаю, что Дастин одержит победу. Думаю, если Конор проиграет, с его карьерой покончено. Но у него все же остаётся громкое имя. И он в любом случае заработает много денег», — сказал Джонсон «Газете.Ru».

Поединок состоится в ночь с 10 на 11 июля в Лас-Вегасе на «T-Mobile Arena».

Первый бой между Макгрегором и Порье прошел в сентябре 2014 года на турнире UFC 178. Тогда ирландец одержал победу нокаутом в первом раунде. В 2020 году бой, ставший главным событием турнира UFC 257, завершился во втором раунде победой представителя США нокаутом.

Макгрегор провел в смешанных единоборствах (UFC) 27 поединков, в которых одержал 22 победы и потерпел пять поражений. Рекорд Порье — 27-6-0-1.

Глава UFC Дана Уайт заявил, что турнир с участием Конора Макгрегора и Дастина Порье пройдет при 100-процентной заполняемости арены в Лас-Вегасе (T-Mobile Arena), которая вмещает около 20 тыс. зрителей.

Ранее Конор Макгрегор сделал громкое заявление перед боем с американцем Дастином Порье.