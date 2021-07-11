Ла Лига не давала согласие на регистрацию контракта Месси с «Барселоной»

Барселона не получала права регистрировать новое соглашение Лионеля Месси с «Барселоной». Об этом сообщает журналист ESPN Самуэль Марсден в своем Twitter. По информации источника, Ла Лига вообще не знает условий нового контракта аргентинца с каталонской командой.

Месси является воспитанником каталонского клуба. Он дебютировал за основную команду в 2004 году. Вместе с сине-гранатовыми он выиграл 35 титулов. Форвард шесть раз становился обладателем «Золотого мяча».

В минувшем сезоне Ла Лиги Лионель Месси провел 35 матчей, в которых ему удалось забить 30 мячей, а также сделать девять результативных передач. В Лиге чемпионов Месси принял участие в шести играх, в которых забил пять голов и сделал два ассиста. Всего за Карьеру Месси забил уже 708 голов и сделал 252 голевые передачи.

Ранее сообщалось, что сайт для взрослых предложил каталонской «Барселоне» $10 млн, чтобы помочь сине-гранатовым подписать новый контракт с Лионелем Месси.