Черчесов рассказал, зачем он дал пресс-конференцию после провала на Евро-2020

Экс-наставник сборной России по футболу Станислав Черчесов объяснил свое решение дать пресс-конференцию после провала на Евро-2020, передает «Спорт-Экспресс».

«Есть ситуации, когда, допустим, говоришь с хорошо знакомыми журналистами — и остальные скажут: «Ну конечно, вот как красиво все они там вместе нарисовали». Когда же ты в прямом эфире, то такое никому в голову не придет», — сказал Черчесов.

8 июля стало известно о том, что РФС расторг контракт с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым. Экс-наставник национальной команды отказался от компенсации в €5 млн, прописанных в его контракте в случае досрочного расторжения контракта, но добился того, что его помощники получат зарплату до конца года. Предположительно сменит Черчесова иностранный специалист.

Ранее Бывший футболист московского «Спартака» Евгений Ловчев высказался об уходе Станислава Черчесова с поста тренера сборной России.