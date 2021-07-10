Семин поделился мнением о Сталине

Бывший тренер московского «Локомотива» Юрий Семин поделился своим мнением об Иосифе Сталине, передает Sports.ru.

Семин отметил, что помимо победы в Великой отечественной войне, под руководством Сталина удалось в короткие сроки восстановить страну, а также специалист вспомнил о реакции его бабушки на смерть главы СССР.

«Я видел, что люди плакали, шли за его гробом. Их же никто не заставлял. Значит были хорошие моменты в его правлении», — отметил он.

Сталин умер 5 марта 1953 года. Он возглавлял СССР с 21 января 1924 года.

Семин покинул «железнодорожников» летом 2020 года. Вместе с красно-зелеными он стал трехкратным чемпионом России, шестикратным обладателем национального Кубка, и трехкратным обладателем Суперкубка. Также он выигрывал чемпионат Украины с киевским «Динамо» в сезоне-2008/09.

Ранее бывший наставник московского «Локомотива» Юрий Семин рассказал о своей реакции, если бы к нему на тренировку пришел футболист с маникюром.