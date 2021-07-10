В Госдуме отреагировали на оскорбления Макгрегора в адрес Хабиба

Депутат Государственной думы РФ Виталий Милонов прокомментировал слова бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конора Макгрегора в адрес россиянина Хабиба Нурмагомедова, передает «Спорт-Экспресс».

«Могу сказать, что это пустой хайп и все. Все эти оскорбления не имеют отношения к спорту. Макгрегору надо помнить, что если так и будет дальше, то они превратятся все в американских рестлеров, со всеми вот этими шлепками по попке оппонентам», — сказал Милонов.

«Если честно, даже не думаю о Хабибе. В спорте он не сделал ничего. А теперь он ушел, ускользнул, как маленькая крыса», — сказал Макгрегор перед боем с Дастином Порье.

После победы над американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 Нурмагомедов объявил, что завершает карьеру. Глава промоушена Дана Уайт пытался уговорить бойца вернуться в спорт, однако 19 марта он сообщил, что россиянин окончательно «ушел на пенсию».

Ранее экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов отреагировал на слова ирландского бойца UFC Конора Магкрегора.