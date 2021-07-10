Черчесов заявил, что готовность сборной России на Евро-2020 была на высоком уровне

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказала о готовности команды на чемпионате Европы — 2020.

«Почему с Данией играл Фернандес? Если футболист готов и у него ничего не болит, то он играет.

Могу вам сказать, что Мехле «отвозил» бы многих. Он как Иличич из Словении. Мехле мимо меня пробегал и говорил: «Тренер, тебя тоже навернуть?» Я ему: «Нет, меня не надо, а то неудобно как-то, давай без меня». (Смеется.) Это из той же серии. Вы думаете, если датчанин превзошел Фернандеса, то Караваева не обыграл бы?

Готовность была на высоком уровне. Подчеркиваю: на высоком!» — передает слова Черчесова «Спорт-Экспресс».

На групповом этапе чемпионата Европы — 2020 команда Черчесова проиграла командам Бельгии (0:3) и Дании (1:4), а также обыграла Финляндию и заняла четвертое место в турнирной таблице группы B.

Ранее Станислав Черчесов прокомментировал информацию о возможном уходе Артема Дзюбы из национальной команды.