Черчесов объяснил, почему Украина выступила лучше России на Евро-2020

Экс-наставник сборной России Станислав Черчесов поделился мнением, почему Украины, Чехия и другие сборные выступили лучше российской команды на Евро-2020.

«Украина, Чехия, Венгрия вообще не участвовали на ЧМ-2018. Швейцария и Дания дошли до 1/8 финала. А у нас вся страна была в восторге. Теперь их сборные дозрели, выступили увереннее. При этом я не сказал бы, что Венгрия играла очень красиво, — качественно оборонялась, но не вышла из группы. Мы Венгрию в Лиге наций в гостях обыграли, а дома сделали ничью — при том, что судья не дал явный пенальти.

Всему свое время. У нас в 2018-м году команда подготовилась и дошла до четвертьфинала, а Чехия на тот чемпионат мира вообще не попала. Может, для них это был промежуточный турнир, и их поколение созрело именно сейчас. А у нас, возможно, сейчас как раз этап, который чехи прошли несколько лет назад. Видите, сколько новых игроков появилось на сборе. Так ведь тоже бывает!» — передает слова Черчесова «Спорт-Экспресс».

Также Черчесов заявил, что у каждой сборной, каждого ее поколения — свое время, когда она достигает пика, затем наступает период перестройки.

Сборная Украины вышла из группы с третьего места. В 1/8 команда Шевченко обыграла шведов в дополнительное время (2:1). В четвертьфинале украинцы потерпели поражение от сборной Англии (0:4).

На групповом этапе чемпионата Европы команда Черчесова проиграла командам Бельгии (0:3) и Дании (1:4), а также обыграла Финляндию и заняла четвертое место в турнирной таблице группы B.

Ранее Станислав Черчесов рассказал о своих эмоциях после выступления на чемпионате Европы — 2020.