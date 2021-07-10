Экс-вратарь «Спартака»: Черчесов не был уверен в выборе вратаря

Голкипер «Спартака» Артем Ребров высказался об игре вратаря сборной России Антона Шунина в матче с Бельгией на Евро-2020 (0:3), а также порассуждал над решением заменить Антона на Матвея Сафонова после первой встречи.

«Я ни в коем случае не хочу опускаться до риторики «Иди сам встань в раму», но момент с Шуниным действительно сложно прочувствовать до конца, если вы никогда не вставали в ворота. Часто же такие удары залетают в сетку просто напрямую, никого не касаясь.

Еще для меня странно, что Шунина после Бельгии заменили. Зачем тогда перед Евро столько раз говорить, что Шунин основной? Если тренер так заявляет, если он уверен в себе, то надо доверять футболисту. Мне кажется, надо либо сразу было делать ставку на Сафонова, либо доверять Шунину дальше. Такие действия говорят о том, что Черчесов не был уверен в своем решении», – передает слова Реброва Sports.ru.

Напомним, на чемпионате Европы-2020 сборная России обыграла Финляндию (1:0), крупно проиграла Бельгии (0:3) и Дании (1:4), заняла последнее место в группе В и не вышла в плей-офф турнира. Антон Шунин занимал место в воротах только в первой встрече турнира против бельгийцев. Оставшиеся две игры основным голкипером национальной команды был Матвей Сафонов.

Ранее бывший тренер немецкого «Мюнхен-1860» Денис Бушуев поделился мыслями по поводу перехода российского вратаря Андрея Лунева в немецкий футбольный клуб «Байер».