Агент Гурцкая — об отставке Черчесова: впечатление, что раздался звонок из Кремля

Футбольный агент Тимур Гурцкая поделился мнением об увольнении главного тренера сборной России Станислава Черчесова.

«Наверное, такие вещи нельзя вслух говорить. Судя по тому, как это произошло, – конечно, мы с тобой никогда этого не узнаем, – у меня такое впечатление, что раздался звонок из Кремля: надо делать это срочно. Потому что это было сделано, как будто поступила команда сделать. Это все равно не сделано в духе российского принятия решений. Чтоб провести еще десять референдумов, еще три техкома собрать, еще комитет по этике на всякий случай, чтобы грамотная формулировка была. Это было сделано как по приказу. По всей видимости, очень сверху раздался такой звонок», – цитирует Гурцкая Telegram-канал «Футбольный Биги».

Напомним, что 8 июля стало известно о том, что РФС расторг контракт с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым.

Специалист возглавил сборную России в 2016 году. Под его руководством команда дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира 2018 года. В марте 2020 года Черчесов продлил контракт с РФС до 30 декабря 2022 года.

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