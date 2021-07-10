Форвард московского ЦСКА перешел в киевское «Динамо»

Белорусский форвард московского ЦСКА Илья Шкурин перешел на правах аренды в киевское «Динамо», передает сайт киевлян.

Арендное соглашение рассчитано до конца сезона-2021/22.

В прошлом розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) Шкурин провел за красно-синих девять матчей, забив три мяча. Контракт Шкурина с московским клубом рассчитан до конца сезона-2023/24, но киевляне смогут выкупить футболиста после окончания арендного соглашения.

Также Шкурин выступал за белорусские клубы «Витебск» и «Энергетик-БГУ».

В прошлом сезоне армейцы заняли шестое место в чемпионате России, набрав 50 очков. «Динамо» является действующим чемпионом Украины.

Шкурин был исключен из состава сборной Белоруссии, а также лишен льготы по отсрочке от воинской службы после критических заявлений в адрес действующего президента страны Александра Лукашенко.

Ранее российский рэпер и промоутер Василий Вакуленко, более известный под псевдонимом Баста, признался, что на чемпионате Европы — 2020 болеет за сборную Украины.