Экс-капитан «Амкара»: тренер сборной не должен быть таким, как Черчесов — «я решаю, и все»

Экс-капитан пермского «Амкара» Алексей Попов поделился мнением о возможных преемниках Станислава Черчесова во главе сборной России.

«Почему российские тренеры отказались от должности главного тренера? Потому что слабы и боятся обосраться. Нельзя быть спортсменом, тренером и не стремиться к самым великим победам, а сборная — это вершина карьеры.

Да, возможно, в первый раз у Слуцкого не получилось, но он это осмыслил и мог бы взяться во второй раз, создать мощный тренерский штаб. Тренер национальной команды не должен быть таким, как Черчесов — «я решаю, и все». Он должен прислушиваться к помощникам.

И все иностранцы обосрутся. Потому что у нас в стране жизнь такая — на откатах, на чиновничьем произволе. Иностранец этого не понимает. Он знает, что страна тяжелая, но вклиниться не может, не осознает, что нужны железные яйца. В итоге сначала зарубежный специалист, может, и будет рвать ягодицы, чтобы сделать что-то из сборной, но с каждым днем начнет все больше понимать ситуацию, и в нем потухнет огонь. Лучший пример — это Манчини, которому не дали работать в «Зените». Нужен русский, такой как Слуцкий. Можно в тандеме с Федотовым (главный тренер «Сочи» — «Газета.Ru)», — приводит слова Попова «РБ Спорт».

Напомним, что 8 июля стало известно о том, что РФС расторг контракт с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым.

Ранее Алексей Попов заявил, что Станислав Черчесов полностью испортил имидж сборной и ее тренера.