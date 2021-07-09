Член комитета по этике РФС не понимает, почему уволили Черчесова

Член этического комитета Российского футбольного союза (РФС) Андрей Созин высказался об отставке главного тренера национальной команды Станислава Черчесова.

«Я не видел договоренности РФС и Черчесова. Но я думаю, что задачи и критерии его оценки были четко прописаны: он пробился на домашний чемпионат мира, сборную вывел на чемпионат Европы — 2020. Скажите, какие задачи он не выполнил? Да, он неудачно сыграл на Евро, но технический комитет, где работают самые известные тренеры России, не предъявил Черчесову никаких открытых претензий.

Я не адвокат Черчесова, решение принимает РФС, но почему никто не объясняет, почему Черчесов был уволен? — приводит слова Созина «Чемпионат.com».

Напомним, что 8 июля стало известно о том, что РФС расторг контракт с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым.

Специалист возглавил сборную России в 2016 году. Под его руководством команда дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира 2018 года. В марте 2020 года Черчесов продлил контракт с РФС до 30 декабря 2022 года.

Ранее Станислав Черчесов заявил, что его не увольняли и все прописанные в контракте задачи выполнены.