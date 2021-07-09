Звезда Youtube объяснила, почему ролик с издевательствами над вратарем набрал 7,9 млн просмотров

Известный футбольный блогер Николай Полупанов (Лакер), чья аудитория на Youtube, TikTok и Instagram составляет около 2 млн подписчиков, в интервью «Газете.Ru» объяснил феномен невероятной популярности в TikTok его ролика, в котором нападающий издевается над вратарем.

По сюжету видео футболист совершает множество финтов, заставляя голкипера постоянно падать на землю в попытке предотвратить гол. Однако финты не прекращаются, и в итоге вратарь уходит попить кофе, пока нападающий продолжает показывать свое мастерство. В конце концов голкипер просто выбивает мяч у него из-под ног.

«С этим роликом все получилось спонтанно. Если для Youtube ты заранее придумываешь и прописываешь сценарий, потому что это более масштабные съемки, то для TikTok я редко что-то прописываю: обычно просто приезжаю, и весь процесс создания ролика происходит непосредственно на поле. В этом случае так и было.

Я подумал, что показать такой сюжет было бы забавно. Плюс — в TikTok очень важно удержание аудитории. Человек смотрит и ждет, что же там будет в конце, — на этом и построен формат TikTok. Благодаря сочетанию этих факторов ролик и выстрелил.

У меня было похожее видео, которое я снимал год назад. Оно тоже собрало очень хорошие просмотры.

В новую версию я просто добавил еще некоторые смешные моменты — например, голкипер уже начинает пить кофе, пока ждет, когда нападающий перестанет финтить перед воротами. В итоге этот ролик зашел еще лучше. Видимо, такой юмористический формат аудитории нравится», — рассказал Полупанов.

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