Кирьяков назвал наиболее подходящего наставника для сборной России из числа иностранцев
Бывший форвард сборной России Сергей Кирьяков высказался на счет приемника Станислава Черчесова на посту главного тренера национальной команды.
«Мне кажется, что после отставки Черчесова ставку будут делать именно на иностранцев. А если выбирать именно из них, то Лёв подходит лучше всего. Пускай Виллаш-Боаш и знаком с нашим чемпионатом, но Германия является действительно футбольной страной. Тренерские кадры там очень сильные. Вспомните Клоппа, Тухеля, да и достижения самого Лёва со национальной командой», — приводит слова экс-нападающего Rusfootball.
Также Кирьяков добавил, что при выборе между французскими, португальскими, немецкими и остальными кандидатами, отдал бы предпочтение именно Лёву.
Напомним, что 8 июля стало известно о том, что РФС расторг контракт с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым.
Специалист возглавил сборную России в 2016 году. Под его руководством команда дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира 2018 года. В марте 2020 года Черчесов продлил контракт с РФС до 30 декабря 2022 года.
Ранее экс-полузащитник сборной России Андрей Канчельскис назвал наиболее предпочтительные кандидатуры на смену Станиславу Черчесову.