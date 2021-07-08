«Спартак» — первый российский клуб с миллионом подписчиков в TikTok

Московский «Спартак» стал первой российской командой, набравшей один миллион подписчиков в TikTok. Об этом красно-белые написали в своем Instagram.

«Мы не только сделали это первыми из российских клубов, но и имеем в своем активе столько же подписчиков, сколько все остальные команды лиги вместе взятые», — написано в сообщении клуба.

По итогам прошедшего сезона 2020/21 «Спартак» расположился на втором месте в Российской премьер-лиге (РПЛ), набрав 57 очков. Московская команда одержала 17 побед, семь раз потерпела поражение, а также имеет в своем активе шесть ничейных результатов. За весь сезон красно-белые забили 56 голов, пропустив при этом 37. Таким образом, «Спартак» сыграет в квалификации Лиги чемпионов.

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