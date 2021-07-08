Галустян — об увольнении Черчесова: если нож не режет, то неважно какая рукоятка

Известный российский актер и комик Михаил Галустян иронично высказался об отставке Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной России по футболу.

«Мне кажется, это бессмысленно. Если у тебя нож не режет, то без разницы, какую ты поставил рукоятку. Хоть деревяшку, хоть из перламутра. Нож все равно резать не будет. Надо лезвие точить, а не рукоятку менять», — передает слова Галустяна Sport24.

Напомним, Черчесов возглавил сборную России в 2016 году. Под его руководством команда дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира 2018 года. В марте 2020 года Черчесов продлил контракт с РФС до 30 декабря 2022 года.

На заседании технического комитета Российского футбольного союза (РФС) работа Станислава Черчесова была признана неудовлетворительной. При этом комитет выразил Черчесову поддержку.

Ранее экс-футболист сборной России Александр Мостовой высказался об отставке Станислава Черчесова с поста наставника национальной команды.