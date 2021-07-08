Мостовой: пора перестать брать в российский футбол кого попало

Экс-футболист сборной России Александр Мостовой высказался об отставке Станислава Черчесова с поста наставника национальной команды, а также заявил о проблеме кадров в российском футболе.

«Мы не играем никакой роли, согласны ли мы с решением РФС, или нет. Если они расторгли контракт, значит, расторгли. Все к этому шло. Мы много говорили на тему, кто бы мог стать новым тренером после провальной игры с Данией. Если будет кандидат, то это должен быть авторитетный иностранец. Он должен был где-то работать или сам играть в футбол. Устали уже от того, что в футбол идут все, кто видел его с самолета или вертолета. Это смешно. Тогда зачем в нашей стране играть в футбол? Пора перестать брать кого попало. Что делать людям, которые с детства им занимаются? Давайте тогда просто набирать всех подряд и все», — цитирует Мостового «Спорт-Экспресс».

Черчесов возглавил сборную России в 2016 году. Под его руководством команда дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира 2018 года. В марте 2020 года Черчесов продлил контракт с РФС до 30 декабря 2022 года. 8 июля 2021 Российский футбольный союз (РФС) принял решении прекратить сотрудничество со специалистом.

Ранее народный артист России Лев Лещенко призвал поблагодарить за проделанную работу уволенного с поста наставника национальной команды Станислава Черчесова.