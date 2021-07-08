Гладилин: сборная России не играла в футбол при Черчесове даже на ЧМ

Известный футболист и тренер, ветеран «Спартака» Валерий Гладилин раскритиковал тактические решения Станислава Черчесова, который был отправлен в отставку с поста главного тренера сборной России. Специалист уверен, что российская команда в последние годы потеряла качество игры.

«Никакого цейтнота перед Катаром нет. Потому что нет качества игры – мы не играли при Черчесове в футбол, даже на чемпионате мира. Мы не давали играть другим – и то, даже этого не получалось. С таким подходом к игре и с тем составом, который он не стал бы менять, качество будет тем же. Удача может повернуться лицом – можем иной раз проскочить, как нога Акинфеева помогла с Испанией. Но нет игры и результата, а главное, что в сборной упал боевой дух. А он нужен для того, чтобы ставить автобусы, паровозы, экскаваторы и отбиваться. Если его нет, то тогда будем получать по три-четыре мяча. Потому что мы не играем в футбол и действуем только на контратаках.

Со слабыми соперниками можем потягаться – как с Финляндией, которых мы еле-еле победили 1:0 и довольны, и так сойдет. С Данией нам достаточно было сыграть вничью, чтобы пройти дальше! Вот украинцы – выиграли одну игру, так же как мы. Но они пропустили меньше! И они дошли до четвертьфинала и вернулись домой героями. Никто же не ждал, что мы дойдем до полуфинала – но выйдите, покажите футбол достойный! А у нас этого не было», — сказала Гладилин «Газете.Ru».

Ранее Валерий Гладилин поделился мнением о решении РФС уволить Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной России.