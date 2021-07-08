Губерниев — об отставке Черчесова: последняя соломинка сломала горб

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался об отставке Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной России по футболу.

«Отставка назревала. Хочу сказать, что не каждый тренер согласится на всю страну отвечать на вопросы. Представьте, например, Брагина в хоккее — это невозможно. А Черчесов молодец, кстати. Пытался моментами удар держать, но вкупе с результатами сборной он несколько раз пересек сплошную линию, с моей точки зрения. Это стало той самой соломинкой, которая сломала этот горб», — передает слова Губерниева РБК.

Также Губерниев считает, что Черчесов мог бы попробовать себя в качестве эксперта на телевидении.

«Желаю теперь ему найти себя в хорошей команде. Или найти себя в качестве эксперта на «Матч ТВ», потому что в моих эфирах Станислав Саламович раскроется с новой стороны, сомнений нет. Мы с ним — блестящий телевизионный тандем, как уже было неоднократно», — сказал Губерниев.

Черчесов возглавил сборную России в 2016 году. Под его руководством команда дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира 2018 года. В марте 2020 года Черчесов продлил контракт с РФС до 30 декабря 2022 года.

На заседании технического комитета Российского футбольного союза (РФС) работа Станислава Черчесова была признана неудовлетворительной. При этом комитет выразил Черчесову поддержку.

Ранее стало известно, что Черчесов отказался от выплаты неустойки после увольнения из сборной.