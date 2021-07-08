Авербух о критиках Медведевой и Загитовой: эти люди видят в фигуристе игрушку для развлечения

Серебряный призер Солт-Лейк-Сити — 2002 Илья Авербух высказался о болельщиках, которые критикуют фигуристок Евгению Медведеву и Алину Загитову.

«Критика в соцсетях фигуристок за нежелание заявляться на Гран-при? Роль болельщиков в данной ситуации – оказывать поддержку, а не предъявлять претензии. Если есть претензии, то это не болельщики. Эти люди видят в любимом фигуристе игрушку, которая их развлекает, удовлетворяет их эго.

Истинные болельщики всегда благодарны за выдающиеся выступления, которые были и у Медведевой, и у Загитовой. Болельщики — это те, кто готов поддерживать любые их начинания, будь то работа на телевидении, выступления в парном катании или вообще кардинально новая профессия. А те, кто хочет на потребу самим себе загонять их, – это не болельщики», — приводит слова Авербуха «Лента.ру».

В настоящее время Евгения Медведева тренируется с бронзовым призером чемпионата мира в парном катании Александром Энбертом. Вместе они выступят в постановке Авербуха »Анна Каренина», которая пройдет в Сочи 9 июля.

Алина Загитова в декабре 2019 года объявила о приостановке спортивной карьеры. Сейчас спортсменка занимается своим образованием и одновременно учится в двух ВУЗах — в Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) и в Российском государственном университете физической культуры, спорта, молодежи и туризма (РГУФКСМиТ).

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