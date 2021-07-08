Кучеров назвал бредом вручение «Везины Трофи» вратарю «Вегаса»

Форвард «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров высказался после победы в финальной серии Кубка Стэнли над «Монреаль Канадиенс».

«Они вручили «Везину» вратарю из «Вегаса», в прошлом году отдали трофей еще кому-то. Это бред. Василевский абсолютно лучший в мире.

Что скажу о «Монреале»? Их фанаты вели себя так, как будто выиграли последний матч Кубка Стэнли. Вы шутите? Вы шутите? Их финал был в прошлой серии», — сказал нападающий на пресс-конференции.

Напомним, что «Везина Трофи» по итогам сезона достался голкиперу «Вегас Голден Найтс» Марку-Андре Флери.

В финальной серии плей-офф НХЛ «молнии» одержали победу над «Монреаль Канадиенс» — 4-1. Заключительная встреча завершилась со счетом 1:0.

На пути к Кубку «Тампа» одержала победы над «Флоридой Пантерз» (4-2), »Каролиной Харрикейнз» (4-1) и «Нью-Йорк Айлендерс» (4-3).

Для клуба «Тампа», основанного в 1992 году, это третья победа в Кубке Стэнли. Прежде «Лайтнинг» завоевывали трофей в 2004 и 2020 году.

Двукратными обладателями Кубка Стэнли стали трое россиян: голкипер Андрей Василевский, защитник Михаил Сергачев и форвард Никита Кучеров.

Ранее сообщалось, что «Тампа» опубликовала видео из раздевалки после победы в Кубке Стэнли.