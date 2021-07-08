«Тампа» опубликовала видео из раздевалки после победы в Кубке Стэнли

Пресс-служба «Тампы-Бэй Лайтнинг» в Twitter опубликовала видео из чемпионской раздевалки после победы в финале Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В ролике игроки «молний» встречают капитана команды Стивена Стэмкоса с Кубком Стэнли и обливают его шампанским.

В финальной серии плей-офф НХЛ «молнии» одержали победу над «Монреаль Канадиенс» — 4-1. Заключительная встреча завершилась со счетом 1:0.

На пути к Кубку «Тампа» одержала победы над «Флоридой Пантерз» (4-2), »Каролиной Харрикейнз» (4-1) и «Нью-Йорк Айлендерс» (4-3).

Для клуба «Тампа», основанного в 1992 году, это третья победа в Кубке Стэнли. Прежде «Лайтнинг» завоевывали трофей в 2004 и 2020 году.

Двукратными обладателями Кубка Стэнли стали трое россиян: голкипер Андрей Василевский, защитник Михаил Сергачев и форвард Никита Кучеров.

Ранее сообщалось, что Василевский получил награду «Конн Смайт Трофи», которая вручается лучшему игроку по итогам плей-офф НХЛ. В завершившемся розыгрыше Кубка Стэнли российский вратарь принял участие в 23 матчах и помог своей команде одержать 16 побед. В среднем за игру он отражал 93,5% броска при коэффициенте полезности 1,99. Также он оформил пять шат-аутов.