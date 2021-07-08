Василевский получил награду самому ценному игроку Кубка Стэнли

Голкипер «Тампы-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский получил награду «Конн Смайт Трофи», которая вручается лучшему игроку по итогам плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В завершившемся розыгрыше Кубка Стэнли российский вратарь принял участие в 23 матчах и помог своей команде одержать 16 побед. В среднем за игру он отражал 93,5% броска при коэффициенте полезности 1,99. Также он оформил пять шат-аутов.

Голкипер «Тампы» стал первым российским голкипером, ставшим обладателем «Конн Смайт Трофи».

Василевский был выбран «Тампой» на драфте 2012 года в первом раунде под общим 19-м номером. В НХЛ он дебютировал 16 декабря 2014 года в матче регулярного чемпионата против «Филадельфии Флайерз».

Российский голкипер трижды участвовал в Матчах звезд лиги, а в 2019 году он попал в первую символическую сборную Всех звезд.

В составе «молний» он принял участие в 302 матчах и одержал 190 побед, отражая в среднем за игру 92% бросков. В сезоне-2018/19 россиянин получил награду «Везина Трофи», которая вручается лучшему вратарю по итогам регулярного чемпионата.

В 2020 году Василевский впервые стал обладателем Кубка Стэнли. В ночь на 8 июля 2021 года он во второй раз завоевал трофей.

Ранее сообщалось, что вратарь «Тампы» Василевский установил уникальное достижение.