Стала известна возможная дата боя Петра Яна за пояс UFC

Менеджер Петра Яна Саят Абдрахманов назвал дату и место проведения титульного боя между Петром и Алджамейном Стерлингом.

«30 октября в Абу-Даби пройдет турнир. Мы давно говорили UFC, что готовы на эту дату, и в организации готовы сделать этот бой. Все сейчас зависит от Стерлинга. Он говорит о том, что врачи до сих пор не допускают его к полноценным тренировкам. Поэтому пока мы не можем завершить переговоры и прийти к какой-то конкретике. Когда врачи дадут ему зелёный свет для полноценных тренировок, тогда можно будет завершить переговоры. Эта дата устраивает и нас, и UFC. Так что решение за Стерлингом», — приводит слова Абдрахманова пресс-служба клуба «Архангел Михаил».

Напомним, соперники уже встречались между собой 7 марта. Петр Ян был дисквалифицирован из-за использования запрещенного приема на турнире UFC 259. Обладатель титула чемпиона легчайшего веса по ходу четвертого раунда нанес Алджамейну Стерлингу удар коленом в голову, что запрещено правилами американского промоушена. После этого приема бой был досрочно остановлен. Из-за дисквалификации пояс чемпиона UFC перешел от Петра к Стерлингу. Стерлинг утверждал, что сможет вернуться в апреле, но в октагон он так и не вышел.

Ранее боец Мохаммад Хейбати, известный как «Персидский Дагестанец», высказался о перепалке с россиянином Петром Яном.