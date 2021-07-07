Веснина и Кудерметова вышли в полуфинал Уимблдона в парном разряде

Российские теннисистки Елена Веснина и Вероника Кудерметова вышли в полуфинал Уимблдона в женском парном разряде. В четвертьфинальной встрече россиянки обыграли представительниц Чехии Барбору Крейчикову и Катержину Синякову — 6:7 (6:8), 6:4, [9:7]. Матч продолжался 2 часа 41 минуту. Крейчикова и Синякова были посеяны на турнире под первым номером.

В полуфинале они сыграют с американкой Кэролайн Доулхайд и австралийкой Сторм Сандерс.

Елена Веснина является экс-первой ракеткой мира в парном разряде. Она победительница трех турниров Большого шлема. Вероника Кудерметова выиграла два титула WTA в парном разряде.

Отметим, что Крейчикова/Синякова являются чемпионками Уимблдона-2018, также они выиграли титул на прошедшем Открытом чемпионате Франции.

Вероника Кудерметова находится на 24 строчке в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) в парном разряде. Елена Веснина занимает 139 место.

Ранее российский теннисист Даниил Медведев не смог обыграть представителя Польши Хуберту Хуркачу в четвертом раунде Уимблдона.