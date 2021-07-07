Тактаров заявил, что Италия разорвет Англию в финале Евро-2020

Боец Олег Тактаров дал прогноз на финальную встречу чемпионата Европы — 2020. Примечательно, что сборная Англии еще не сыграла свой полуфинальный матч с Данией.

«Италия разорвет Англию. У англичан нет яиц», — сказал Тактаров в прямом эфире своего инстаграма.

В своей группе сборная Италии заняла первое место, набрав девять очков. Итальянцы обыграли Турцию (3:0), Швейцарию (3:0) и Уэльс (1:0). В 1/8 финала сборная Италии в дополнительное время одержала победу над Австрией (2:1). В четвертьфинале была повержена сборная Бельгии (2:1), а в полуфинальной игре итальянцы победили Испанию в серии пенальти (1:1, 4:2 пен.).

Английская сборная заняла первое место в группе D после двух побед с минимальным счетом 1:0 в матчах с Чехией и Хорватией, а также нулевой ничьи с Шотландией. В первом матче плей-офф Англия обыграла Германию (2:0), а в 1/4 разобралась со сборной Украины (4:0).

Финальная встреча Евро-2020 пройдет в Лондоне на стадионе «Уэмбли» 11 июля.

Ранее Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала опубликованный план развития «Локомотива».