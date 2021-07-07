Сборная России получила 100 миллионов премиальных за ЧМ-2018

Перед стартом чемпионата Европы — 2020 игрокам и тренерскому штабу сборной России были выплачены оставшиеся премиальные за выход в четвертьфинал чемпионата мира — 2018 в размере 100 миллионов рублей. Премиальные получили только те, кто участвовал на турнире в России. Об этом сообщает «РБ-Спорт».

Напомним, сборная России заняла последнее место в своей группе на Евро-2020. Подопечные Станислава Черчесова обыграли Финляндию (1:0) и уступили сборным Бельгии (0:3) и Дании (1:4). Таким образом, российская команда не смогла выйти в плей-офф европейского первенства. Разница забитых и пропущенных голов у россиян отрицательная (-5).

На чемпионате мира в России российская команда смогла выйти в плей-офф со второго места в группе, обыграв Саудовскую Аравию (5:0) и Египет (3:1), а также потерпев поражение от Уругвая (0:3). В 1/8 финала Россия в серии пенальти одержала победу над Испанией (1:1, 4:3 пен.). В четвертьфинале команда Черчесова играла с хорватами и проиграла в серии пенальти (2:2, 3:4 пен.).

Ранее трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина высказалась о проблемах системы российского футбола.