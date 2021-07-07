Экс-жена Мамаева заявила, что Павел отказался усыновлять ее ребенка от первого брака

Алана Мамаева, бывшая жена игрока «Ростова» Павла Мамаева поделилась подробностями процесса развода с футболистом.

«Павел, при всем моем уважении, поступил очень непорядочно, заявив в суде, что у него только один ребенок! До сих пор не могу поверить, что это все из-за алиментов... Столько времени заниматься усыновлением, чтобы перед разводом отказаться от ребенка, которого держал за руку и обещал всегда быть папой, несмотря на что не родной», — написала Алана в своем инстаграме.

Помимо общей с Павлом дочери Алисы, у Аланы есть сын Алекс от первого брака.

«Паша воспитывал Алекса с младенчества, проявил инициативу в усыновлении (хотя по итогу решил этого не делать... адвокаты посоветовали экономить на алиментах видимо). Мы даже рассказал ребенку не так давно правду о его биологическом отце! Это было очень трогательно, как сын держал его за руку при этом разговоре. Но как только встал вопрос развода, Паша решил, что «бумажки — это формальность». Он и так его отец», — добавила Алана.

Напомним, в марте 2021 года Павел и Алана были разведены после информации об измене Мамаева во время сборов с «Ростовым» в Марбелье.

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