Россия выступит на домашнем ЧМ по пляжному футболу без герба и гимна страны

Сборная России по пляжному футболу проведет домашний чемпионат мира в форме без герба страны. Также государственный гимн России будет заменен на Первый концерт для фортепиано с оркестром Петра Чайковского. Об этом ТАСС со отсылкой на пресс-службу турнира.

«В соответствии с Всемирным антидопинговым кодексом и решением Спортивного арбитражного суда (CAS) от декабря 2020 года символика Российской Федерации не может быть использована на чемпионатах мира и Олимпийских играх до декабря 2022 года. Спортсмены будут выходить не под национальный гимн, а под Первый концерт для фортепиано с оркестром Петра Чайковского, играть в официальной форме сборной России, но без герба, альтернативный вариант уточняется. В качестве флага будет использоваться знамя Олимпийского комитета России, так как на официальной эмблеме РФС [Российского футбольного союза] располагается символ страны - двуглавый орел», - заявили организаторы чемпионата мира.

Чемпионат мира по пляжному футболу впервые состоится в России. Турнир пройдет в Москве с 19 по 29 августа 2021. Кроме России на проведение турнира претендовали Чили и Сальвадор. Участие в мировом первенстве примут 16 национальных сборных.

Ранее стало известно, что сборной Украины по пляжному футболу запретили ехать в Россию на чемпионат мира.