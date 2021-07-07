Тренер сборной Англии рассказал о давлении перед матчем с Данией

Тренер сборной Англии по футболу Гарет Саутгейт рассказал о давлении на команду перед матчем 1/2 финала Евро-2020 против Дании, передает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

«От нас весь турнир чего-то ждут, и пока мы эти ожидания оправдывали. Но мы никогда не играли в финале, так что давление будет такое, какое мы сами выберем. Это нас мотивирует, подстегивает. Мы довольно давно работаем вместе и понимаем наши собственные модели игры», — сказал Саутгейт.

Встреча состоится 7 июня. Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

Датчане являются чемпионами Европы 1992 года. Интересно, что о своем участии в турнире скандинавы узнали за несколько недель до своего первого матча. Они заняли место Югославии, которая была дисквалифицирована из-за гражданской войны в стране.

Англия выигрывала бронзовые награды в 1968 и 1996 годах. Родоначальники футбола никогда не играли в решающем матче Евро.

Ранее вратарь сборной Дании Каспер Шмейхель жестко потроллил Англию перед матчем 1/2 финала Евро-2020.